Commozione, riflessione e lunghissimi applausi per una storia che parla al cuore di tutti

Armida Filippelli: “Il Programma GOL è la prova che le politiche attive funzionano quando incontrano le persone giuste”

Si è tenuta presso la Piazza della Cultura e della Cittadinanza Attiva del Comune di Battipaglia, la première del mediometraggio “Il Resiliente – Il coraggio di un uomo qualunque”, prodotto da Edafos Formazione con la regia di Luigi Nappa. Un evento che ha saputo unire emozione e impegno sociale, coinvolgendo istituzioni, enti formativi, imprese, associazioni e cittadini in una riflessione intensa sul valore della formazione continua come strumento di riscatto e rinascita personale.

La storia di Alberto, protagonista del film IL RESILIENTE ha commosso profondamente il pubblico in sala: un uomo che, dopo aver perso il lavoro, riesce a rialzarsi grazie a un percorso formativo attivato attraverso il Programma GOL, una delle misure chiave del PNRR. Un messaggio forte e necessario, portato sullo schermo con autenticità e grande intensità interpretativa.

Tra gli interventi più significativi della serata, quello del Presidente di Edafos Formazione, Antonio Cerra, che ha ricordato come “la formazione può davvero restituire dignità e speranza a chi ha perso tutto, ma ha ancora il coraggio di rimettersi in gioco”. Tocca nel profondo anche il contributo della vicepresidente Cira Madonna, che ha posto l'accento sull’accoglienza delle fragilità, in particolare delle donne, e sull'importanza di una formazione compatibile con i tempi della vita reale.

A rendere ancora più autorevole la serata, la partecipazione, via streaming, dell’Assessora Regionale alla Formazione Professionale, Armida Filippelli, che ha illustrato il ruolo del Programma GOL nell’attuale panorama delle politiche attive per il lavoro, e della Sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese, padrona di casa dell’evento.

Di grande rilievo anche l’intervento del Consigliere Regionale, Andrea Volpe, che ha sottolineato come “gli strumenti Gol, fondamentali per il rilancio del tessuto sociale ed economico del nostro territorio, purtroppo sono ancora poco sfruttati a causa della scarsa conoscenza”.

Un richiamo importante a diffondere e valorizzare maggiormente queste opportunità. Presenti anche il Presidente della Confartigianato Salerno, Franco Risi, che ha rilanciato la volontà dell’associazione di costruire nuove opportunità formative legate proprio ai contenuti del cortometraggio. Particolarmente apprezzato il messaggio di saluto inviato da S.E.R. Monsignor Andrea Bellandi, Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, che ha espresso vicinanza all’iniziativa e ne ha sottolineato l’importante valore umano e sociale.

Numerosi i ringraziamenti che si sono susseguiti durante la serata: al cast artistico guidato da Marco Reggiani, Assunta Marino e Gerardina Tesauro, affiancati da altri straordinari interpreti, quali Mimmo Di Lascio, Eduardo Di Lorenzo, Danilo Candela, Danilo Vaccher, Giorgio Cafasso, Massimiliano Conte, Roberto Quattrucci, Antonio Tortora e le piccole Maria Grazia e Aurora Cerra. Lunghi applausi alla troupe tecnica, al regista Luigi Nappa, all’autrice Iolanda Pomposelli, e agli sponsor, tra cui BCC Campania Centro, LabMec srl, Mondodoro Gioielleria, Effe Legno srl e Corrado Academy.

Il presidente della BCC Campania Centro, Camillo ha espresso grande soddisfazione per aver preso parte all’iniziativa: “Siamo felici di aver contribuito a un progetto sociale di così grande valore civico. Il Resiliente è molto più di un cortometraggio: è un esempio concreto di come la comunità possa ritrovarsi intorno a storie vere, che parlano di dignità, riscatto e umanità. Come banca del territorio, crediamo fermamente nel potere della formazione e della solidarietà”.

Il cortometraggio "Il Resiliente" ha ricevuto il patrocinio istituzionale dei Comuni di Battipaglia, Eboli, Bellizzi, Capaccio-Paestum, della Confartigianato Salerno, della Confindustria Salerno e della Camera di Commercio di Salerno.

“Il Resiliente non è solo cinema: è una testimonianza. È un invito a non arrendersi. È una carezza per chi si sente invisibile” – ha concluso la serata la presentatrice Iolanda Pomposelli, autrice del soggetto originale e co-sceneggiatrice dell’opera. Il Resiliente è un’occasione per emozionarsi, riflettere e scoprire come la formazione possa davvero cambiare la vita. Un’opera che parla al cuore e alla coscienza, capace di trasformare un tema complesso in un’esperienza viva, autentica, condivisa. Il Resiliente è lo specchio di tante storie invisibili che meritano di essere raccontate.

Link al trailer ufficiale: https://www.youtube.com/watch?v=Y7u9wD2egsI