I Consiglieri comunali di minoranza hanno presentato una richiesta di Consiglio comunale straordinario e urgente per affrontare il problema del parcheggio alla stazione ferroviaria di Milazzo, poiché l’attuale area risulta interdetta all’uso per i lavori di riqualificazione in corso da parte delle Ferrovie.

Giuseppe Crisafulli, Massimo Bagli, Lorenzo Italiano, Alessio Andaloro e Damiano Maisano chiedono che si trovino soluzioni immediate alla critica, attuale situazione venutasi a creare per i lavori in corso nello scalo ferroviario rappresentando le quotidiane lamentele dei pendolari, che quotidianamente utilizzano il treno per raggiungere il posto di lavoro.

Gli esponenti dell’opposizione contestano all’Amministrazione comunale di “rifiutare qualsiasi forma di confronto democratico col territorio, con associazioni di categoria, ed in questo caso anche con il Comitato dei pendolari, per proporre e trovare in sinergia una soluzione della problematica.

Avendo verificato che il fine lavori è previsto nel mese di Giugno 2025 – proseguono – e che l’Amministrazione non ha mai coinvolto il Consiglio sull’argomento per un confronto trasparente per proporre e trovare possibili soluzioni a risolvere il disagio dei cittadini, ritenendo invece che sia la sede giusta per un’analisi puntuale sulle criticità denunciate, abbiamo deciso di chiedere la convocazione dell’assise municipale entro i termini di Legge e di Regolamento Comunale”.