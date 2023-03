Le creazioni di Capritaly passano anche attraverso la ginnastica artistica giovanile. Da qualche settimana è nata, infatti, la collaborazione tra il noto brand ideato da Sarah Anna Buonocore e l’Associazione Sportiva Dilettantistica Ginnastica Cerignola.

Nata nel 2011, vede a capo la Presidente Anna Colonna e le attività sono rivolte per tutte le atlete dai tre anni in su. Una realtà che ha saputo imporsi sempre di più nel territorio italiano, un po’ come ha fatto Capritaly, e che ha portato i suoi iscritti a prendere parte, nel corso degli anni, a gare di natura regionale e nazionale. Successo reso possibile anche dai preparatori Valentino Cavaliere, Margherita Colonna e Giuseppe Colonna, sempre al fianco degli atleti in tutte le loro esigenze fisiche.

Tra gli impegni recenti dell’Associazione Sportiva dilettantistica Ginnastica Cerignola la gara federale regionale Preagonistica GAF, che ha visto competere tre giovani astri nascenti della ginnastica artistica: Rossella Avello, nata nel 2015, Giorgia Deramo, nata nel 2016, e Matilde Lubes, nata nel 2015.

Quest’ultime, così come tutte le componenti dell’associazione, hanno infatti indossato la loro nuova divisa nera e con le bande fuxia, la quale aveva allegato anche il logo di Capritaly, il nuovo sponsor ufficiale di tutti i loro impegni agonistici, e la frase che accompagna la nuova collezione, ossia “Nessun limite… eccetto il cielo”. Obiettivo che anche le atlete si sono poste, esattamente come Sarah Anna Buonocore, sempre più felice dei traguardi che la sua azienda Made in Italy sta raggiungendo.