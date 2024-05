L’8 maggio, durante il Geosmartcampus Innovaton Forum, ospite della Conferenza Esri Italia 2024 il più importante evento nazionale dedicato alla GeoKnowledge , si è svolta la fase finale della Prima Edizione della NexTown Challenge con la premiazione delle migliori 7 soluzione d'eccellenza.

Geosmartcampus, Gruppo Enercom, Silicon DrinkAbaout Italy e Startupeasy hanno sostenuto in collaborazione con importanti partner del mondo dell’innovazione la NexTown Challenge, la innovation challenge rivolta a startup, PMI innovative, neo imprese, cooperative e spinoff universitari, portatrici di soluzioni innovative per migliorare la digitalizzazione dei comuni di piccole e medie dimensioni al fine di rendere i territori a misura di cittadino in una logica di sostenibilità.

La Pitch Competition finale è stata un’occasione preziosa di networking, approfondimento e scambio di conoscenze sulle maggiori avanguardie tecnologiche che stanno trasformando il mondo delle Smart City.

Le soluzioni innovative vincitrici dei premi assegnati sono state: