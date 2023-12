Marco Tescione con il suo Team da al via la prima edizione dello Show Imprinting al Noname di Frattamaggiore. Presenti anche stilisti di fama nazionale oltre al gruppo Imprinting.

Domenica 3 Dicembre alle ore 16 presso il locale Noname di Frattamaggiore, Marco Tescione con il suo Team da vita al primo Show per presentare la collezione sui capelli della Imprinting.

Il gruppo Imprinting dove a capo c'è Marco Tescione è composto da oltre quaranta collaboratori tra parrucchieri, estetiste e barbieri. Lo show, dove parteciperanno anche stilisti di fama nazionale, sarà articolato in cinque sfilate dove saranno presentati tutti i lavori del gruppo.

Il gruppo conta sette realtà: cinque saloni di parrucchieri, un barber shop e un centro estetico.

Il marchio Imprinting conta due salone di parrucchiere e una linea prodotti di alta cosmesi. Da quest'anno Marco ha lanciato pure il progetto di Franchising per realizzare saloni di parrucchiere e barbiere che fanno concorrenza ai colossi nazionali.

Grande emozione e partecipazione per questo evento. Il gruppo sta lavorando giorno e notte. Sarà la prima edizione. Non mancheranno sorprese, moda capelli e un apericena per tutti.

I soci di Marco Tescione, ideatore del progetto, sono Scialla Giuseppe, Antonio Natale, Marta Moliterni, Antonietta Mirabelli, Salvo Bocchino, Francesco Barra, Stefano Crispino, oltre a un numero di quaranta collaboratori. Questo numero tende a salire, infatti in cantiere di sono altri progetti per il gruppo Imprinting. I saloni attuali sono siti un salone di parrucchiere a Caserta, due a S.Maria C.V. oltre al centro estetico Oasi e al Barber shop, un salone a Recale e uno a Frattamaggiore.