Mercoledì, nel ritiro di Waidring dove si trova il Torino per la preparazione pre-campionato è andata in scena una lite furibonda tra il tecnico granata Ivan Juric e il direttore tecnico Davide Vagnati che, oltre a urlarsi insulti a vicenda, sono pure arrivati a darsi spintoni... tanto da fare pensare che i due potessero tranquillamente, per modo di dire, arrivare alla vie di fatto, se non fossero faticosamente stati separati dal team manager Marco Pellegri.

I "testa di c...", "non sai lavorare...", "fenomeno del c...", "non ho rispetto..." si sono sprecati, come dimostra il video ripreso di nascosto da un anonimo ospite dell'albergo in cui alloggia il Torino. Ed il fatto che, ad un certo punto, il "cameraman" abbia preferito non farsi vedere, fa pensare che a riprendere la scena possa esser stato un componente del team granata. Comunque sia quel video è finito su Internet ed è presto diventato di dominio pubblico.

Non delle belle immagini per la squadra granata.

Successivamente, il ds Vagnati ha spiegato quello che è successo ai microfoni di Sky Sport:

"Non è stata una cosa bella da vedere, ma quando due persone ci tengono a fare le cose per bene, succede – ha dichiarato il ds del Torino -. Il mister vorrebbe i calciatori il prima possibile, la società sta facendo il possibile, in un mercato difficile. Il mister ha grande voglia. Ci siamo abbracciati e detti quello che dovevamo dirci: siamo persone vere che si dicono le cose come stanno – ha aggiunto -. Anche grazie a queste liti si può ripartire e sarà un nuovo punto di partenza. Conseguenze? La conseguenza è positiva, da qui si riparte con convinzione".

A dire il vero, però, Juric non ha detto nulla riguardo la lite. E quello che in molti sembrano ignorare, è l'ultima frase registrata nel video, quella in cui Vagnati dice:

"Devi avere rispetto, ti ho sempre difeso agli occhi di quel testa di c....".

Ma chi sarebbe quel testa di c....?

Juric è infuriato, da tempo, perché tra addii, cessioni e fine prestito ha visto scomparire più di mezza squadra: Ansaldi, Belotti, Bremer, Brekalo, Fares, Mandragora, Pjaca, Pobega, Praet. Giocatori che finora non sono stati rimpiazzati, nonostante il campionato inizi tra un paio di settimane... e lui chi mette in campo? Senza dimenticare che l'attuale periodo di preparazione sembra fine a se stesso, visto che di giocatori titolari da "preparare" non ci sono.

Ma il direttore tecnico, compra i giocatori non con i suoi soldi, ma con quelli che il club (o il presidente) mette a disposizione. Se a Vagnati Urbano Cairo non dà l'ok per effettuare un acquisto, che colpa ne ha lui se finora non ha potuto mettere insieme uno straccio di squadra?

Ed è per questo che la frase "ti ho sempre difeso agli occhi di quel testa di c....", fa ritenere che lo stesso direttore tecnico del Torino non abbia una grande considerazione della proprietà della società granata.

Per questo, è lecito pensare che quanto accaduto ieri non è da classificare come lite passeggera, ma la classica goccia che nei prossimi giorni farà traboccare il classico vaso.