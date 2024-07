Joao Cancelo, tornato al Manchester City dopo il mancato riscatto da parte del Barcellona, attende di capire quale sarà il suo futuro, che comunque è lontano da Manchester dopo la rottura con Pep Guardiola.

Il suo agente si sta muovendo tentando anche la carta del “ritorno di fiamma”. Jorge Mendes, riporta La Stampa, ha sondato sia Inter che Juventus, dove il portoghese è esploso tra il 2017 e il 2019, per capire le loro intenzioni.

La trattativa non si annuncia semplice per le richieste che provengono da Manchester, con un prezzo del cartellino fissato in 25 milioni di euro, e per l’alto stipendio finora percepito dal giocatore.

Cancelo, però, è pronto a ridursi l’ingaggio pur di giocare in Champions League e spinge per un ritorno in Italia. La Juve riflette sulla possibilità di prenderlo in prestito.