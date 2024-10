Rossitto: “Il Napoli ha un grande centrocampo. Personalmente il più forte è Anguissa, ma Conte ha disposizione un reparto completo”

Fabio Rossitto parla a Marte Sport Live: “Il Napoli affronterà un mini ciclo di partite interessante e le prime due non sono così facili come sembrerebbe sulla carta. Certo, battere Empoli e Lecce a livello mentale sarebbe importante, continuare ad essere sempre primi ti darebbe una carica e una sicurezza notevoli. Anche per questo sarebbe fondamentale vincere queste due gare. Conte ha già trasferito una grande mentalità alla squadra, in campo si vede che i calciatori non mollano mai, del resto il credo di Antonio sarà quello di affrontare ogni partita per non perdere l’occasione di salire sempre più su. Il Napoli è spaventoso, e lo è soprattutto a centrocampo: io ho un debole per Anguissa, ma nei cinque calciatori a disposizione c’è tutto: intensità, geometria, forza fisica, qualità. E’ il reparto più forte, forse. Con McTominay e gli altri giocatori di quest’anno, potrà fare davvero un grande campionato. Conte si divertirà, ne sono certo”.



Mutti: “Il Napoli è tornato competitivo per lo scudetto. La rosa è di alto livello. Conte ha dato concretezza al gruppo”

Bortolo Mutti parla a Marte Sport Live: “La sosta frena un pochino la corsa del Napoli ma prendiamo atto di questo momento molto importante, è una bella realtà, avevamo detto ad inizio campionato che la squadra sarebbe potuta rientrare tra le pretendenti alla vittoria e questo è un dato di fatto. Il Como è una squadra molto ben organizzata ed allenata e il Napoli ha vinto magari non brillando ma con grande concretezza, forza del gruppo e coesione. Questo è l’aspetto più importante: quando non si è belli bisogna essere concreti, poi la bellezza verrà più avanti. Verona a parte, la squadra si è ripresa alla grande, intraprendendo un percorso importante. Lukaku poi è fondamentale, guardavo poi la rosa del Napoli, l’organico è assolutamente all’altezza del campionato. Penso a Simeone e Raspadori che daranno certamente il loro contributo, poi McTominay è veramente fortissimo. Le scelte sono state mirate, il Napoli è davvero competitivo, senza le coppe può fare qualcosa di grande. Ho visto l’Empoli, una squadra sorniona, organizzata, se vinci anche con il Lecce puoi presentarti ai quattro scontri diretti con grande fiducia ed autostima, il Napoli dovrà avere la convinzione di essere una squadra “rompipalle”. Gli infortuni? Le rose è vero che sono ampie ed attrezzate, ma a volte ce le si cerca proprio. Anche la Nations League che interesse può avere? Vedere poi la nuova Champions con certe squadre davvero mediocri, fa perdere lo sfizio, perde di interesse una competizione del genere. Ora è venuto fuori anche il mondiale per club, ormai non si torna più indietro. Eppure era così bello, un tempo, vedere Coppa dei Campioni, Coppa Uefa e Coppa delle Coppe…”



Graziani: “Lukaku è il centravanti ideale per Conte, ma lasciamo stare il paragone con Osimhen. Victor era un valore aggiunto”

Ciccio Graziani parla a Marte Sport Live: “A me Lukaku piace da morire, era il centravanti ideale per come gioca Conte, ma non lo paragoniamo ad Osimhen perché Victor per me è un valore aggiunto, ancora più forte di Lukaku. Il Napoli è atteso da cinque gare prima della prossima sosta che rappresentano un altro esame importante che poi può portarti eventualmente alla laurea. Empoli, Lecce, poi le tre gare con Milan, Atalanta e Inter sono importanti, ma un primo bilancio serio e vero deve essere stilato alla fine del girone di andata: in quel momento capiremo la reale forza della squadra. Italia-Belgio? La Nazionale ha giocato un’ottima partita, è chiaro che con l’uscita di Pellegrini è cambiata la partita. Il 2-1 immediato ha tagliato le gambe agli azzurri, però forse qualcosa di più si poteva fare, anche se in dieci, e non solo un tiro in porta, quello di Frattesi. La strada intrapresa da Spalletti sembrerebbe quella giusta, però a noi più che la Nations League ci interessa la qualificazione ai Mondiali, l’obiettivo è solo quello!”