Esportazione e internazionalizzazione. Due parole chiave, anzi, cruciali, nell’era digitale. S, perché vendere all’estero, magari in più paesi, possibilmente in tutto il mondo, rappresenta una valida opportunità di sopravvivenza per le aziende.

Spesso, infatti, le esportazioni di beni e servizi possono fare la differenza tra la vita e la “morte” commerciale di un’impresa. Specie nell’era di Internet e del marketing digitale, dove i contatti tra venditori e acquirenti si fanno sempre più rapidi e frettolosi e dove la concorrenza impazza.

Ma nel commercio digitale, le parole d’ordine sono e restano sempre due: qualità e innovazione. Lo ha capito anche GYS, il gruppo industriale francese che con determinazione e competenza è riuscito non solo a conquistare nuovi mercati, ma anche ad aumentare il fatturato, portandolo da 125 a 135 milioni di euro in appena un anno.

Nel raccontare la propria esperienza, Bruno Bouygues, imprenditore, fondatore e amministratore delegato di GYS, spiega le ragioni di un successo che ha saputo affascinare l’Europa e non solo…

“Per i produttori, la digitalizzazione significa più tecnologia e quindi più investimenti – spiega -. Se all’inizio potevamo produrre ed esportare con meno personale, oggi il numero di coloro che seguono le esportazioni è passato da 12 a 36 unità”.“Inoltre, nel reparto esportazioni si parlano 15 lingue, perché, un mondo in cui la tecnologia digitale ha avvicinato tutti, darci i mezzi per parlare nelle lingue locali migliora il supporto clienti. Ai miei occhi, il successo internazionale oggi si basa su tre fattori: l’uomo, il prodotto e i processi, che sono diventati terribilmente sofisticati nell’ultimo decennio”.

Se prima di Internet, infatti, la filiera delle esportazioni comprendeva il produttore, l’esportatore e poi l’importatore, che, a sua volta, vendeva al grossista e poi al rivenditore finale, adesso la filiera è più snella, perché, attraverso il web, i clienti dei mercati esteri entrano direttamente in contatto con il produttore. Tutto ciò si traduce inevitabilmente in una maggiore velocizzazione del processo di vendita.

“Oggi, il prodotto deve lasciare il magazzino centrale in meno di 36 ore, pena la perdita dei contatti commerciali”.

Nell’ambito di queste grandi ed epocali trasformazioni produttive, GYS ha saputo mantenere inalterati i criteri di qualità e innovazione. Spedizioni veloci, sì, ma con prodotti che rappresentano il meglio della tecnologia europea ed internazionale e con una logistica più unica che rara, in Europa, grazie alle filiali strategiche in Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia e Spagna.

I caricabatterie per auto elettriche e accessori per taglio e saldatura di GYS sono pensati e sviluppati con tantissima tecnologia informatica. “Se ieri, un attrezzo era solo un oggetto meccanico o elettromeccanico - continua Bruno Bouygues - oggi è un vero e proprio dispositivo tecnologico”.“Basti pensare ai nuovi modelli di riscaldatore a induzione, 15 volte più potenti del precedente modello meccanico o con fiamma”.

Ma non solo. Per garantire precisione e velocità nell'esecuzione di tutti gli ordini ed essere al passo con i tempi, l’azienda si è dotata anche di software come WMS (Warehouse Management System), TMS (Transport Management System) e di uno specialista doganale che verifica la conformità dei prodotti con i criteri doganali dei vari paesi.

Se a ciò si aggiungono una crescita e un’espansione internazionale senza precedenti, 130 nazioni al di fuori dell’Unione Europea, che ormai si può considerare un mercato interno, oltre che unico, si può davvero affermare che, anche nel mondo digitale, l’internazionalizzazione delle imprese è ancora una solida realtà.



Informazioni su GYS

Fondato nel 1964, GYS è un gruppo industriale francese che riunisce più di 900 dipendenti in tutto il mondo. Con un centro di ricerca leader, GYS è uno dei principali attori nella progettazione e produzione di apparecchiature di saldatura e sistemi di riparazione della carrozzeria. È anche l’azienda europea del settore con i risultati più significativi in termini di crescita ed investimenti negli ambiti logistici, di ricerca e sviluppo.



Contatti per l’Italia

GYS Italia SRL

Via Porta Est, 7

30020 Marcon – Venezia

[email protected]

Sito web: https://www.gys.fr/