Annunciata la shortlist dei semifinalisti per gli Oscar 2020 per la categoria Miglior Film Internazionale. Accanto al super favorito Parasite di Bong Joon - ho in rappresentanza della Corea del Sud confermati la Spagna con Dolor y Gloria di Pedro Almodovar e la Francia con il dramma sociale Les Miserables di Ladj Ly. Confermati anche l'opera prima Atlantics in rappresentanza del Senegal e Beanpole per la Russia candidatura trainata dal premio FIPRESCI assegnato dalla critica internazionale.

Delusione per Il traditore di Marco Bellocchio che non è riuscito ad entrare nella shortlist.