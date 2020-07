Martedì 21 luglio, a Snodo Mandrione Estate per A-Live di The Comedy Club arriva Filippo Giardina, pioniere della #StandUpComedy italiana, con il suo nono monologo comico: Formiche.

Da Giulio Andreotti fino a Leo Ferragni, passando per immigrati, gay, donne, nani e stragi di Stato: nel suo nuovo spettacolo inedito, Giardina non risparmia nessuno demolendo tutti i capisaldi della nostra società.

Un monologo brillante di pura e autentica Satira come non se ne vedevano da tempo in Italia.

Grazie a uno stile comico di stampo anglosassone, Filippo Giardina è divenuto la figura di riferimento attorno alla quale è nato il movimento della Stand Up Comedy in Italia, fondando nel 2009 a Roma il collettivo Satiriasi Stand Up.

Da allora continua il tour dei suoi live calcando i palchi di tutte le regioni d’Italia, producendo in tutto 9 spettacoli con monologhi satirici sempre nuovi.

Per la TV ha partecipato al cast di “Stand Up Comedy” su Comedy Central IT, “Sbandati” su Rai2 e “Nemico Pubblico” su Rai3.

Di ricente il suo monologo “Mosche Depresse” è apparso come skit nel nuovo album di Dani Faiv (Sony – Machete crew).

Per il linguaggio crudo e i temi trattati lo spettacolo è rigorosamente vietato ai minori di 18 anni. Snodo Mandrione Circolo Arci - Via del Mandrione, 63. Roma

Per la serata del 21 luglio, ingresso 13 euro e posti limitati. Apertura botteghino ore 20.00, apertura sala ore 20.45, inizio spettacolo ore 21.30.





È sempre consigliata la prenotazione.

Info e prenotazioni: www.snodomandrione.net