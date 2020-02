Essential è stata accolta con molto interesse ed entusiasmo perché era la società creata da Andy Rubin, il "papà" di Android. Dico era perché adesso la società è stata messa in liquidazione e, quindi, non esiste più.

Questa azienda ha lanciato sul mercato un solo smartphone, l'Essential PH-1, il primo dispositivo ad utilizzare il notch che si caratterizzava anche per un design semplice ed... "essenziale".

L'Essential PH-1 ha sempre ricevuto gli aggiornamenti lo stesso giorno in cui venivano rilasciati da Google per i suoi Pixel (un qualcosa di veramente unico nel panorama Android), ma adesso cosa succederà?

Ad ottobre, Essential aveva presentato Project GEM, una nuova "esperienza mobile" che integrava in un unico prodotto gli sforzi dei team hardware, software e cloud dell'azienda, per dar vita ad una soluzione mobile computing che si integrasse con le varie esigenze delle singole persone. Nonostante gli sforzi, Essential non aveva una scadenza certa per la consegna del nuovo prodotto. A seguito di ciò la decisione di chiudere l'azienda.