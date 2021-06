Abbiamo fatto quattro chiacchiere con i dj producer toscano Samuele Kimkò, in occasione dell'uscita della sua "Play", il terzo singolo pubblicato dalla nuova label toscana La Marema Records. Dopo "Bonita", di Andrea Cecchini feat. Kreliska e KIKO&NIKO feat. Kreliska e Lolo el Giga - "Loca", ecco il nuovo brano: Samuel Kimkò feat. Geo Da Silva - "Play".

Ma chi è Samuel Kimkò? E' il nome d'arte scelto da Samuele Cacelli, dj e produttore originario di San Vincenzo (Livorno), che insieme a tanti brani ha prodotto anche "Zumbera", una canzone di sicuro successo classifica su iTunes, milioni di visualizzazioni del video. Lo abbiamo incontrato per farci raccontare "Play"? e la sua collaborazione con Geo Da Silva. "Geo ed io ci conosciamo da tempo. La nostra collaborazione è un 'incastro' perfetto. Geo voleva realizzare musica per le sue melodie vocali, io avevo bisogno di bei cantati maschili per le mie basi", racconta.

"Play" è un brano spensierato, perfetto per muoversi a tempo (quando si potrà) e per un'estate almeno un po' nornale. Come ti immagini che verrà ascoltato?In questo momento la musica si consuma sui social, in streaming. Speriamo che l'attesa di poter tornare a proporla nei club e nelle piazze sia breve.

Che tipo di dj sei? Ci riassumi le tappe più importanti della tua carriera? Che tipo di dj sono? Direi zarro, molto zarro! Scherzo, ma un po' di verità c'è. Sono anche un dj molto vicino al mondo dance latino... infatti nelle mie canzoni propongo soprattutto sonorità di questo tipo. E nei miei bootleg e nelle mie serate propongo set con tutte le hit del momento rivisate in chiave 'zarra', da pista, ovvero divertente.

Come racconteresti la tua musica?Mi piace tutta quanta la musica. Ascolto di tutto e capto idee da tutti i generi, per poi sperimentarle nei miei brani. Ho creato uno slogan che credo mi rappresenti: chi balla, balla. Chi non balla, ascolta! Ecco perché cerco sempre di portare il pubblico a cantare, sudare e saltare... Il mio scopo come dj è sempre stato quello di far passare alle persone una bella serata in piena energia e spensieratezza. Speriamo di poter tornare a farlo molto presto.

A cosa stai lavorando in questo momento? Sto lavorando a tanti progetti. Ad esempio, a diversi singoli che usciranno nel prossimo futuro. Alcune canzoni saranno realizzate insieme ad altri artisti. C'è addirittura un album, alcuni amici ed io l'abbiamo rispolverato. Era un progetto fermo da qualche anno e che invece oggi è in lavorazione. Si chiama "Lento Contento". Abbiamo voluto rivoluzionare stili e generi, spero lo potrete ascoltare presto.



www.instagram.com/lamaremarecords/

www.facebook.com/djsamuelkimkoslobrothers