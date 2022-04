La Fondazione no profit Il Mandir della Pace promuove nell’ambito del Festival dell’Oriente , che si svolge presso la sede della Nuova Fiera di Roma nei giorni 23, 24 e 25 aprile una Conferenza sul tema:

La visione orientale della salute e del benessere con il pensiero e lo stile di vita occidentale

Sottotitolo: L’energia dei chakra; Art Therapy-L’Energia del Colore.

Relatore, il Dott. Eugenio Buscemi, Bioenergeta. Esperto in discipline e terapie olistiche – Specializzato in metodologie orientali. Ideatore del metodo “Well-being” e della filosofia “Fior di Loto, integra la visione orientale della salute e del benessere della Medicina tradizionale cinese e di quella indiana con il pensiero e lo stile di vita occidentale, come nuova strada interpretativa dei 7 chakra. Promotore a livello mondiale del Progetto Benessere “Fior di Linfa Chakra”. Oriente e Occidente uniti in una nuova strategia per il benessere globale, che permette di risolvere problemi di natura psicofisica, contribuendo a migliorare la qualità del corpo, della mente e della vita in generale.

Insegna tecniche di terapie energetiche che si sviluppano attraverso il colore quali L’Art therapy, che è una terapia antistress e antiansia, infatti aiuta a liberare le proprie emozioni attraverso l’uso dei colori.

E’ una pratica rilassante e ricorda i tempi della nostra infanzia, quando da bambini ci davano i disegni da colorare. Si possono colorare disegni di diverso tipo. Il Mandala è un disegno che ha un’enorme valenza simbolica, la parola mandala ha origine sanscrite e letteralmente significa globo, circonferenza, cerchio magico e nelle culture orientali raffigura il processo di formazione del cosmo dal suo centro. Figure riconducibili a mandala sono presenti fin dalla preistoria ed hanno accompagnato l’uomo nello sviluppo delle religioni e nel sentimento del divino. Colorare un Mandala è suggestivo, meraviglioso, perché ci aiuta a ricongiungerci con la nostra parte più profonda e a ritrovare la nostra essenza, il nostro centro, e si inizia così un percorso terapeutico di trasformazione.

Anche lo psicoterapeuta Carl Gustav Jung agli inizi del ‘900 aveva riconosciuto i benefici del disegno e l’uso dei colori per migliorare la salute, soprattutto riguardo ai Mandala, perché questo esercizio ha il potere di riportare a galla il nostro inconscio. E cioè la nostra anima. Questo tipo di terapia del colore è un modo creativo e intelligente per lasciar andare stress e tensioni che si accumulano a causa dei ritmi frenetici della vita quotidiana; quando coloriamo un Mandala ritroviamo la calma e la concentrazione e miglioriamo così il nostro benessere. Ansia e stress si attenuano e così entriamo sempre più in contatto con la nostra intuizione, liberiamo la mente da pensieri nocivi e risvegliamo la nostra creatività. Secondo gli induisti e i buddisti disegnando un mandala si rappresenta l’universo, le sue origini e le relazioni tra le forze dell’universo e il divino, è considerato da sempre un atto meditativo. Questa pratica è in grado di favorire la meditazione, ed è proprio per questo motivo che è così cara ai monaci tibetani, li aiuta a crescere a livello spirituale e a ritrovare la pace interiore.

A tale conferenza, in sintonia con il suo sentire, parteciperà con un suo intervento la Dr.ssa Patrizia Patti, artista di fama internazionale, fondatrice di Ascetic Sign, il movimento di "Arte dello spirito", Direttore artistico e Ambasciatrice di Pace della Fondazione Il Mandir della Pace.