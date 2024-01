In occasione del terzo appuntamento con la XV Edizione del Premio Internazionale, lo Spazio Teatro No'hma di Milano offre al suo pubblico una nuova occasione per scoprire il lavoro di Federico Garcia Lorca, poeta, scrittore e drammaturgo, una delle voci più importanti della letteratura del Novecento.

Mercoledì 24 e giovedì 25 gennaio la compagnia venezuelana Afrodiartes porta in scena un adattamento di "Bodas de sangre", ovvero "Nozze di sangue", il celebre dramma in tre atti, scritto da Lorca nel 1933 e ispirato a un fatto di cronaca avvenuto nella sua Andalusia nel 1928.

La compagnia venezualena Afrodiartes si addentra nella trama originale rimanendone fedele ma offrendo una propria visione e cambiando il titolo in "Il Mal Querer", preso dall'omonimo album uscito nel 2018 della cantante spagnola Rosalia.

Su questa colonna sonora fatta di coinvolgenti intermezzi cantati e ballati, prendono vita i personaggi di Lorca tra conflitti familiari, affanni e inganni. Sul palcoscenico di via Orcagna un cast di dodici attori diretti dal regista Andrès Moros. La drammaturgia firmata da Jeizer Ruiz riprende un classico del teatro con l'intento di farlo conoscere alle nuove generazioni attraverso punti di vista legati al nostro presente e un impianto musicale in cui le tradizioni del flamenco incontrano il pop e il trap.

Il tema dell'amore impossibile, del tradimento, della vendetta e della fuga, e ancora la passione dirompente fino al sangue del titolo originale: gli elementi che caratterizzano l'universo tragico di Garcia Lorca restano gli stessi in "El Mal Querer" ma Jeirez Ruiz li racconta con un nuovo sguardo, trasformando la vicenda in una tragedia moderna e conferendo ad essa un colpo di scena finale. "In Bodas de sangre – spiega la compagnia - la sposa fugge prima delle nozze con un altro uomo. Ma se invece non fosse questo il finale della storia?".

"Ci ha colpito l'originalità di questo lavoro e la sua energia drammaturgica e musicale – spiega Livia Pomodoro, Presidente dello Spazio Teatro No'hma. La compagnia Afrodiartes ha voluto fondere la poesia, la musica e le parole di Lorca filtrandole attraverso la lente dei nostri tempi e trasformando un classico del teatro in una nuova occasione di confronto, scoperta e rilettura per tutti.".

Le date di mercoledì 24 e giovedì 25 gennaio saranno trasmesse in streaming sui canali del teatro.

L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni consultare il sito www.nohma.org o scrivere a [email protected].



Spazio Teatro No'hma

Stagione 2023/2024 – In Viaggio

XV Edizione Premio Internazionale Il Teatro Nudo di Teresa Pomodoro

El Mal Querer – Il Malamore

compagnia – Afrodiartes

nazione: Venezuela

CAST:

Josette Vidal Restifo

Vidal Restifo Claudia Rojas

Veronica Arellano

Andres Moros

Eric Palacios

Rafael Monsalve

Jessica Arminio

Arminio Carmen Terife

Margareth Aliendres

Veronica Leon

Camila Borjas

Gabriel Colucci

Yohn Teran



UNA PRODUZIONE DI

Humberto Viteri

REGIA DI

Andres Moros

ART DIRECTOR

Gabriela Montilla

ASSISTENTE ALLA REGIA:

Virginia Rivero

ASSISTENTE ALLA PRODUZIONE

Daniel Contreras

COSTUMI

Marisol Martinez

COREOGRAFIE

Luis Vicente González

ARRANGIAMENTO MUSICALE

Mario Becerra

VOCAL COACH

Katherine Arocha