Grande successo per Miss Europe Continental Italy. La bella Asia Carolina Bottaini ha infatti vinto l'ambito titolo di prima classificata all'interno del concorso internazionale per la finale italiana. Sarà la giovane lucchese a rappresentare l'Italia nella finale europea di scena il 23 novembre prossimo a Napoli.

La serata in cui ha indossato la fascia da Miss vedeva Marco Senise alla conduzione e Antonella Mosetti, Martina Nasoni e Guendalina Canessa in giuria, con Alessandro Grifa dell'AG Agency, impeccabile organizzatore e cerimoniere entusiasta per la riuscita dell'evento italiano e con l'immancabile presenza del patron del concorso Alberto Cerqua.

Dopo la vittoria Asia Carolina Bottaini si è fermata a Napoli, in attesa delle finali del 23 novembre. Giornate di fotografie e prove in passerella fino alla finale europea che sarà condotta da Veronica Maya, Marco Senise e Maria Monsè.



"Fino ad ora - racconta Asia Carolina Bottaini - sto vivendo un'esperienze intensa, unica e magica. Voglio ringraziare quanti hanno reso possibile tutto questo, Also Eventi tra tutti, e le persone meravigliose che ho conosciuto e con le quali ho stretto sinceri rapporti. Porterò questa esperienza nel mio cuore per sempre. In Also Eventi sto crescendo e mi sta offrendo molte opportunità: sono sicura che anche questa sarà una ulteriore possibilità di crescita personale e professionale per me". L'intera organizzazione ha avuto degli eccellenti partner come:

MIKI MAKE-UP ARTIST ACADEMY, H-ANGAR93, ACCADEMIA DEIMAR, FANY ATELIER, MAD MOOD MILANO FASHION WEEK, MAF ACADEMY MONACELLY ITALY, KARAT GIOIELLI.