Futuro in dubbio sulla panchina del Lecce in vista della prossima stagione per il tecnico Fabio Liverani. L'ex centrocampista di Lazio e Fiorentina ha provato a fare dei chiarimenti sul suo futuro in esclusiva a Sky Sport."il mio obiettivo è coronare questo triennio qui con la salvezza, poi il tempo ci dirà cosa succederà", aggiunge l'allenatore della squadra pugliese. Per sciogliere le riserve, bisognerà dunque attendere la fine del campionato: a giochi fatti ci sarà l'incontro tra Fabio Liverani ed il Lecce e lì le strade saranno soltanto due: il rinnovo del matrimonio oppure la separazione.

L'impressione è che il Lecce e Liverani siamo molto più vicini di quanto potesse sembrare fino a qualche mese fa, quando le voci di un possibile trasferimento a Cagliari erano più insistenti.Liverani è arrivato sulla panchina del club salentino nel 2017, e conduce i giallorossi, con una serie di 22 risultati utili consecutivi, alla vittoria del campionato, riuscendo ad ottenere la promozione in Serie B con un turno di anticipo, dopo sei stagioni consecutive trascorse dal club in terza serie.

Anche la stagione seguente del Lecce di Liverani è memorabile: la squadra salentina, partiva con l'obiettivo della salvezza in Serie B. I salentini, però si rivelano già dalle prime giornate una concorrente per i primi posti in classifica e, superando le aspettative, consegue infine la promozione diretta in Seria A con 66 punti, che valgono il secondo posto in campionato. Liverani diviene così, dopo Gian Piero Ventura il secondo allenatore del giallorossi capace di porta la squadra al doppio salto dalla Serie C alla Serie A in soli due anni.

Nel frattempo a Lecce, sul fronte mercato, la società starebbe valutando il futuro di Gabriel. Il portiere brasiliano è stato infatti uno dei più positivi nella stagione. Per il club di via Colonnello Costadura è uno degli incedibili, ma di fronte a cifre folli non opporrebbe resistenza ad una sua partenza. Chi, invece, a fine campionato dovrebbe mettere nero su bianco per il rinnovo contrattuale è Marco Calderoni. Il terzino, che ha il contratto in scadenza nel 2021, dovrebbe essere una certezza del futuro del Lecce. Fino ad allora,però, la missione principale si chiama salvezza.