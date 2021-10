Il primo gol arriva dopo 12 minuti, su calcio di rigore, trasformato da Perisic, che così porta l'Inter sull'1-0. Un rigore alquanto singolare, visto che Hysaj colpisce sì il piede di Barella, ma il giocatore dell'Inter entra da dietro anticipando il difensore della Lazio che stava cercando di allontanare la palla e non si era neppure accorto dell'arrivo dell'avversario.

La Lazio pareggia al 64', anche in questo caso su rigore, trasformato da Immobile, assegnato dall'arbitro Irrati per un fallo di mano netto di Bastoni su colpo di testa di Milinkovic-Savic.

All'81' la Lazio va in vantaggio. Di Marco si scontra con un giocatore avversario e va a terra. Irrati ritiene quanto accaduto un normale scontro di gioco.

Lautaro, in possesso della palla, continua l'azione nonostante il suo compagno sia a terra. Il suo tiro finisce tra le mani di Reina che fa ripartire il gioco. Felipe Anderson avvia l'azione sulla destra, ignorando che Di Marco è ancora a terra, e serve Immobile sul lato opposto. Il centravanti della Lazio tira, la palla viene respinta e finisce tra i piedi dell'accorrente Felipe Anderson che mette dentro a botta sicura, portando la Lazio in vantaggio.

In campo succede il finimondo con i giocatori dell'Inter che se la prendono con l'esterno biancoceleste per non avere buttato fuori la palla. Una pretesa che ha del surreale! Irrati distribuisce gialli un po' a tutti e il gioco riprende con l'Inter che cerca il pari.

Ma è la Lazio a trovare la terza rete al 91' con Sergej Milinkovic-Savic che di testa insacca su un perfetto cross, da punizione, di Luis Alberto. Per il centrocampista serbo è il 50° gol con la maglia biancoceleste.

Assalto interista nel finale, ma il risultato non cambia: 3-1 in favore della Lazio.

Nel dopo partita si accendono di nuovo gli animi e Irrati espelle Luiz Felipe, scambiando come un aggressione il suo gesto di saluto all'interista Correa, suo ex compagno di squadra.

Risultato giusto, anche se la partita è stata sostanzialmente equilibrata. Decisivi sono risultati alcuni episodi che la Lazio ha saputo sfruttare al meglio.

In classifica, temporaneamente, l'Inter rimane ferma al terzo posto con 17 punti, mentre la Lazio sale al quinto con 14.





Crediti immagine: OfficialSSLazio via Twitter