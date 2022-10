Comunicato stampa

L’Associazione Frascati Poesia, presenta un incontro dedicato a Giovanni Verga, padre del verismo. Sarà un viaggio attraverso la vita e le opere di un autore molto radicato nel suo tempo, in quanto le storie da lui narrate sono ambientate in Sicilia e in particolare a Catania, suo paese d’origine. Ma Verga è stato un autore anche molto attuale e la sua modernità emerge sia dai temi che dalla forma, e anche da quella vivacità intellettuale di Milano, dove ha vissuto per molti anni e che lo ha portato a quella che è a tutti gli effetti una rivoluzione letteraria. Relatrici Maria Fondi e Mirella Tribioli.

L’incontro si svolgerà Martedì 18 ottobre 2022 alle ore 16:00 presso la Sala degli Specchi – Palazzo Marconi del Comune di Frascati.

Info: [email protected]