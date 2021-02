"San Valentino in Locanda", ecco una buona idea per riaccendere a pranzo, il 14 febbraio 2021, la fiamma di ogni amore, alla Locanda dei Giurati di Como (via Giulini 16, 031 4310051). Due i menu proposti, "Abbracciami Amore" e "Le Coccole dello Chef", oltre ai tanti piatti dalla carta... e soprattutto, dalla griglia della Locanda.

Come racconta sui social lo staff de La Locanda dei Giurati di Como, "San Valentino non è un giorno come gli altri, è molto di più. È quel giorno in cui l'amore trionfa su tutto, è il giorno in cui le emozioni, i sentimenti, la passione vengono fuori. Noi siamo qui per alimentare la fiamma del vostro amore e non farla spegnere mai. Vi aspettiamo alla Locanda dei Giurati per accompagnarvi nel vostro giorno, il giorno degli innamorati".

"Abbracciami Amore" è un menu brace che culmina nel secondo simbolo della Locanda, la grigliata di carne alla brace. Ma prima e dopo, la qualità è eccellente: si comincia con una bruschetta 2.0 accompagnata da un calice di Prosecco Valdobbiadeene DOCG Marsuret, seguita da un antipasto che mette insieme i salumi "Marco D'Oggiono" e gnocco fritto. Dopo la grigliata, cheesecake della passione con flute di moscato (35 euro a persona compresi acqua e caffè).

Il menu cucina di San Valentino della Locanda dei Giurati di Como è "Le Coccole dello Chef". Benvenuto con prosecco e bruschetta e dolce sono gli stessi del menu "Abbracciami Amore". L'antipasto è uno sformatino di pasta fillo ripieno di funghi con fonduta di Casera. Subito dopo, ecco un risotto ai pistilli di zafferano con porri e fonduta di Parmigiano Reggiano 36 mesi. Il secondo è una suprema di faraona con cavolo viola, patate novelle e salsa al vino speziato.

La Locanda dei Giurati, a Como (via Giulini 16, 0314310051, www.locandadeigiurati.com , è un ristorante di cucina italiana con brace. Nel menu non mancano fiorentina di scottona, filetto, cube roll, diaframma, Sashi AAA chocolate, T-bone di Black Angus Creekstone… E' un vero paradiso per chi ama la carne alla griglia. Scelta anche da chi cerca sapori autentici lariani e valtellinesi, la Locanda dei Giurati ha una cantina che conta più di 200 vini provenienti da tutta Italia. A far da cornice a piatti sempre gustosi, una location intima e curata, perfetta per una cena con gli amici o in famiglia.