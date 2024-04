I conflitto tra ragione e sentimento è il fulcro della nuova, soap turca Hercai - Amore e vendetta. Al via lunedì 15, in prima serata su Real Time, ruota intorno alla faida tra due potenti famiglie. Reyyan Sadoglu (Ebru Sahin) è una giovane circondata dall'affetto del padre, della madre e della sorella. Ma non ha un rapporto semplice col nonno, Cihan (Serdar Ozer), uno degli uomini più influenti di Midyat. Quest'ultimo disprezza la nipote perché non è la figlia biologica dei suoi genitori. Lei non conosce questa verità e la sua vita cambia quando arriva in città Mi-ran (Akin Akinozu), imprenditore di successo deciso a vendicare la morte dei genitori, in cui sembra coinvolta proprio la famiglia Sa-doglu... E per portare avanti il suo piano, nonostante resti folgorato al primo sguardo da Reyyan, la sposa per poi lasciarla dopo la prima notte di nozze. Ma potrà l'amore vincere sull'odio e l'onore?

LA LOCATION

La serie, tratta dall'omonimo romanzo di Sumeyye Ezel, è ambientata in Turchia, nella suggestiva città di Midyat, in provincia di Mardin, famosa per le sue antiche pietre e architetture, e ofire uno spaccato della cultura e delle tradizioni dell'Anatolia che catturano lo spettatore fin dal primo episodio.

I PROTAGONISTI

«Hercai è stata un'esperienza magica. Il personaggio di Reyyan è un modello per tutte le donne» dice Ebru Sahin.

«Riesce a ribellarsi alle pressioni di una società maschilista e alle imposizioni familiari, ha il coraggio di intraprendere una strada diversa pur sapendo di dover affrontare mille ostacoli». E aggiunge Akin Akinozu: «Benché sia stato cresciuto nell'odio, Miran riserverà molte sorprese e farà un percorso interiore ascoltando il suo istinto».

Estratto da Telepiù