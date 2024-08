Il Psg ha l'accordo con Calenda, ma fa l'offeso con ADL: il motivo

Il Paris Saint-Germain è sempre interessato a Victor Osimhen nonostante il silenzio strategico di questi giorni. Ha un accordo con l'agente del giocatore Roberto Calenda sul fronte contratto, ma l'intenzione fatta pervenire al Napoli è di non superare i 90 milioni di euro per il cartellino. Il Psg vuole uno sconto, uno sconto importante rispetto ai parametri e alle idee di Adl: il presidente non vuole cedere il suo gioiello, un centravanti da podio, per una cifra troppo lontana dai 130 milioni della clausola rescissoria. Tra l'altro, la storia di Kvara ha anche creato un po' di tensione. Lo scrive il Corriere dello Sport.



Sky - Tutto su Gilmour dopo l’uscita di Gaetano o Cajuste! In attacco il preferito è Neres: i dettagli

Gianluca Gaetano e Jens Cajuste sono in uscita dal Napoli. Non appena uno dei due centrocampisti sarà ceduto e troverà una nuova sistemazione, il Napoli è pronto ad affondare il colpo per Billy Gilmour, mediano scozzese classe 2001. Il club di De Laurentiis, riferisce Sky Sport, avanzerà una nuova offerta al Brighton da circa 12 milioni di euro più bonus.

Non solo centrocampo, perchè il Napoli potrebbe anche investire in attacco. L’esterno offensivo preferito è David Neres del Benfica. Tuttavia, prosegue l’emittente satellitare, servirebbe un investimento economico importante per convincere i portoghesi, motivo per cui l'arrivo di Neres sembra al momento conciliabile solo con la cessione di Victor Osimhen.



Santacroce: “Non credo che a Verona vedremo Di Lorenzo in questa posizione”

L'ex difensore del Napoli Fabiano Santacroce è intervenuto a Radio Marte: "Non credo che nella prima di campionato Di Lorenzo sarà lì dietro, da braccetto destro in difesa, perché sulla fascia si trova più a suo agio. Anche perché non credo che siano le sue doti migliori quelle difensive. Per me Di Lorenzo serve più sulla fascia destra perché ha delle capacità di palleggio, trovare la giocata, di fraseggio che sono di livello altissimo. Se viene impiegato da braccetto cercherà di sfruttare le capacità che ha. Ma non è un marcatore.



Osimhen, destino segnato: Lukaku si allena da solo e aspetta novità

Il destino di Victor Osimhen è abbastanza scritto. Il nigeriano a meno di clamorose sorprese lascerà il Napoli. Anche il futuro di Romelu Lukaku è segnato. L’attaccante belga, riferisce Sky Sport, si allena da solo a Londra e aspetta un cenno dal Napoli. Tra le parti c’è un accordo per un contratto triennale e c’è anche un’intesa sui diritti d’immagine. Ma finché c’è Osimhen la situazione per l’ex Roma non si sblocca.