Quella ottenuta oggi a Jerez, nel GP di Spagna, è per Marc Marquez la prima pole position in MotoGP in sella a una Ducati (team Gresini). Grazie anche alla pista bagnata, solo negli ultimi cinque minuti della Q2 i piloti hanno potuto mettere gomme diverse da quelle da baganato per abbassare i tempi sul giro, Jerez de la Frontera nel GP di Spagna, Marquez ha dominato la sessione di qualifica con il tempo di 1:46.774, conquistando così la prima casella della griglia per la gara corta del pomeriggio e per il gran premio che si disputerà domenica. Quella ottenuta oggi è la sua 93ª pole in carriera, la prima dal 2023 in Algarve. Al suo fianco partirà un ottimo Bezzecchi (Ducati VR46), mentre Bagnaia (Ducati) non è andato oltre il settimo tempo.

La pioggia è caduta per tutta la Q1. Inizialmente, Binder (KTM) ha preso il comando, seguito da Oliveira. Verso la fine, con la diminuzione dell'intensità, i tempi sono migliorati e Franco Morbidelli (Ducati Pramac) si è posizionato in testa con un tempo di 1'47"887, guadagnando il passaggio al turno successivo con un vantaggio di 62 millesimi su Binder.

Nella Q2, le condizioni della pista sono ulteriormente migliorate: il cielo si è aperto, la temperatura dell'asfalto è salita e la pista ha cominciato ad asciugarsi. Condizioni perfette per Marc Marquez, che ha immediatamente fatto registrare i miglior tempo in 1:48.016. Dopo il cambio di gomme alla fine del primo time attack, Marquez ha migliorato ulteriormente, fermando il cronometro su 1:46.774, con Marco Bezzecchi che gli è arrivato dietro a 271 millesimi, mentre Jorge Martin (Ducati Pramac) è terzo seppure a 6 decimi.

Pecco Bagnaia si è classificato settimo, con un ritardo di più di un secondo da Marquez e non è riuscito a migliorare nel finale. Il pilota della Ducati si è piazzato appena davanti a Franco Morbidelli, che ha chiuso ottavo, mentre Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) partirà quinto ed Enea Bastianini (Ducati) nono.



Crediti immagine: twitter.com/MotoGP/status/1784157266884595750/photo/1