D:Side, label di Jaywork Music Group che propone techno, trance e new dream, dopo gli ottimi risultati raggiunti dalla prima compilation, presenta "D:Side Dream Parade". La compilation, già disponibile in pre order su Beatport, dal 30 settembre è disponibile anche come cd, proprio come il primo volume. E' una selezione perfetta per muoversi a tempo e/o con la mente di ben 16 tracce curata anche questa volta da Sammy Love con una bonus track d'eccezione, ovvero "Heart Is On Fire" di Lisa Desormeaux.

I ritmi a volte sono piuttosto alti, come ad esempio in "Dreaming" di Max.On e pure in un brano firmato da Franky Gada & Dream Boutique, ovvero "Ladyva": ma in tutte o quasi le tracce selezionate da Sammy Love c'è anche un bel po' di melodia e non mancano mai armonie che fanno sognare.

Tra "Innocent", una vera canzone firmata da Roby B e Sara Voice, che apre la selezione di D:Side Dream Parade Vol. 2 e la già citata "Heart Is On Fire" di Lisa Desormeaux, il brano che chiude la compilation, il livello musicale è decisamente alto. Perché come il primo volume, anche il secondo cd della serie D:Side Dream Parade è perfetto per chiunque voglia ascoltare musica che mentre fa ballare fa battere forte il cuore, in tutti i suoi colori.



Jaywork Music Group, che tra le altre pubblica le produzioni D:Side, è presente ed attiva sul mercato discografico dal 1998. Dal 2011 Luca Facchini, dj e produttore, ha acquisito il marchio e tutto il catalogo trasferendolo a Ferrara per proseguirne l'attività discografica. Dal 2018 Luca Peruzzi diventa A&R delle Label di Jaywork e gestisce il gruppo con Luca Facchini. Jaywork Music vanta all'attivo la produzione di numerose Hit tra le quali il progetto "2Black" con la notissima "Waves of Luv", che ricalca il grande successo del brano musicale "In alto mare" di Loredana Bertè.

Jaywork Music attraverso le sue etichette discografiche si propone di dare spazio e scoprire nuovi talenti emergenti in Italia e non solo, essendo proiettata nel futuro ed alla costante ricerca di contenuti innovativi. Jaywork Music dispone di numerose Sub-Labels che abbracciano vari generi e stili musicali, dalla musica Italiana alla musica Dance. "Se siete dei produttori e state cercando un etichetta discografica sempre in evoluzione, Jaywork è la vostra scelta migliore", spiegano Luca Facchini e Luca Peruzzi.



Torna D:Side Dream Parade: il volume 2 anche su cd (Jaywork Music Group) su Beatport

www.beatport.com/release/dside-dream-parade-vol-2/3850893