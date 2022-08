Nuovo record fatto registrare anche in chiusura di settimana dal prezzo del gas ad Amsterdam, mercato di riferimento per l'Europa, dove in finale di seduta è stato fissato a 339 euro a megawattora, leggermente al di sotto del massimo storico di 341 euro segnato poco prima.

Una crescita che si scarica anche sul costo dell'elettricità in Italia, che oggi durante le contrattazioni ha toccato il picco di 870 euro per poi attestarsi su una media giornaliera di 713,69 euro a megawattora.