(Post) camerati a raccolta, il 4 settembre, tutti riuniti ad ascoltare in più che religioso silenzio ciò che la sora Meloni, la tenutaria insieme alla sorella Arianna di Fratelli d'Italia, doveva dir loro nella relazione all'esecutivo del partito:

"Noi stamo a fa' 'a storia, e ne dovemo da esse' tutti consapevoli. E 'sta cosa nun prevede né pause né soste, ma meno 'ncora ce potemo permette erori e passi falsi. [Qualunque riferimento alla vicenda Sangiuliano - Boccia è assolutamente voluto].Tutti noi c'avemo 'n compito molto più grosso de quello che ce 'spettavamo e de quello che desideravamo, e dovemo da esse capaci de tenello bene 'n mente tutti li ggiorni. Soprattutto quanno se presenteno 'e difficortà. È er lavoro, 'o spirito de sacrificio, 'a determinazione che c'hanno portato ar governo de'a nazione e che ce permetteranno de continua' a difenne l'interessi der nostro popolo [(post) fascista, ndr]. Nient'altro. Gl'italiani [i (post) fascisti, ndr] credeno 'n noi più de quanto a vorte ce credemo noi.Gl'italiani [come sopra, ndr] l'hanno capito e, da quanno stamo ar governo, ce hanno sempre premiato. Fratelli d'Italia ha confermado, in tutte le urtime elezzioni, de esse 'n ottima salude. Alle europee avemo segnato 'n'ulteriore crescida rispetto a'e politiche, e l'avemo fatto senza danneggia' l'artri nostri alleati der centrodestra. Tutto er centrodestra è cresciudo, e questo ha reso er nostro governo er più solido e stabbile d'Europa e der G7. Questo è 'n fatto molto importante e significativo, e ha spaventato sur serio chi nun accetta che er centrodestra stia ar governo e che stamo a cambia' 'e cose.Dovemo da esse tutti molto orgogliosi dee impronda che Fratelli d'Italia ha lasciato all'azzione de governo, sostenuta dar lavoro dei gruppi parlamentari a'a Camera, ar Senato e ar Parlamento europeo. Pensate a'e tante storiche batta'ie che avemo portato innanzi da quanno semo nati, e che in questi mesi hanno visto 'a luce. ... Cammerati... A noi!"

Questo è [più o meno] quanto dichiarato dalla "premiere" di Fratelli d'Italia, la sora Giorgia Meloni.