Con la Ferrari che ha deciso di utilizzare, oltre alla centralina, anche un nuovo turbo sulla vettura di Leclerc, facendolo così partire dall'ultima fila, le qualifiche del GP del Canada hanno avuto un esito scontato.

Verstappen, in questo momento senza rivali oltre al pilota monegasco, si è aggiudicato la pole senza troppi problemi, anche se la pista bagnata a causa di un forte acquazzone che ha interessato Montreal fino al pomeriggio, ha portato non poche sorprese sulla griglia.

Infatti, al fianco del pilota olandese della Red Bull, in prima fila, dopo un'attesa di dieci anni, partirà Fernando Alonso che con la sua Alpine ha contenuto in sei decimi il distacco dalla Red Bull ed è stato più veloce di undecimo della Ferrari di Sainz che partirà terzo.

Le condizioni della pista hanno esaltato le qualità dei piloti e, per questo al quarto posto della griglia troviamo la saltellante Mercedes di Hamilton. Il suo compagno di squadra, Russell, è invece ottavo, ma solo perché negli ultimi 5 minuti della Q3 ha tentato il tutto per tutto, per provare a prendersi la pole. Infatti, mentre i suoi avversari hanno utilizzato le gomme intermedie da bagnato, lui ha deciso di tentare l'ultima parte di qualifica con le gomme da asciutto, ma nei suoi due tentativi non è riuscito a superare con successo l'ostacolo rappresentato dalle prime curve del tracciato, dove la presenza d'acqua era ancora significativa.

Slicks were always going to be risky 😬



But @GeorgeRussell63 will be looking to make amends in Sunday's race#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/DekOt5boMm — Formula 1 (@F1) June 19, 2022

Ottima prestazione delle due Haas, che partiranno affiancate in terza fila, rispettivamente con Magnussen e Schumacher, mentre ha fatto meglio di Russell l'altra Alpine di Ocon, settimo.

Ultimi piloti tra i primi dieci, Daniel Ricciardo (McLaren) che continua a far meglio di Lando Norris, e Zhou Guanyu (Alfa Romeo), che a sua volta ha fatto meglio del più titolato Bottas.

Da segnalare anche che in Q2 Sergio Perez, con l'altra Red Bull, è andato fuori pista incastrando il muso della vettura nelle barriere. Domenica partirà in tredicesima posizione.

Chearles Leclerc, che è sceso in pista in Q1 facendo meglio di Tsunoda (Alpha Tauri), anche lui penalizzato, partirà dalla 19esima posizione. Per il pilota della Ferrari, comunque, nulla è perduto. A causa delle caratteristiche della pista, approfittando delle probabili safety car e azzeccando il momento giusto per il cambio gomme, la possibilità di "ribaltoni" non è un'utopia.

La gara prenderà il via alle 20 ora italiana.







Crediti immagine: www.youtube.com/watch?v=myWHQgZB9Ng