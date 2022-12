St.caster/Stefano De Vito nasce a a Salerno. La musica entra a far parte della sua vita già da molto piccolo, quando grazie alle influenze musicali presenti in casa si appassiona al mondo della musica in particolare alla chitarra.

E’ ormai da qualche anno che oltre a suonare produce musica più elettronica, riuscendo ad unire la musica suonata a quella elettronica. Le sue influenze maggiori partono dalla black music e dalla musica italiana che caratterizzano il suo sound molto emotivo e tranquillo.

Ad oggi, oltre ai vari singoli pubblicati, è stato da poco rilasciato il suono primo Ep “Tra il quadro e la cornice”.

“Nulla finisce in un bacio” è una delle tracce presenti nel suo ultimo disco, che al suo intero contiene tutte le tracce inedite usate nell’omonimo cortometraggio pubblicato contemporaneamente.

Questo pezzo, come tutti i pezzi del disco, nasce per l’esigenza di comunicare al mondo le emozioni tutte le emozioni e le paure che solo tramite l’arte si riescono a sublimare. In particolare parla di tutte le contraddizione che esistono nel rapporto di coppia e della malinconia con cui lasciamo scivolare tutto via.