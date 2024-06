Evento organizzato da Oscanews ai Giardini del Novecento in via Riccardo Lombardi



Ancora un evento di politica internazionale a Lamezia Terme per iniziativa di Oscanews diretto da Pasquale Salatino. Sabato 15 giugno alle 17 all’Hotel Giardini del Novecento in via Riccardo Lombardi ci sarà Gianluca Savoini per la presentazione del suo libro “Da Pontida al Metropol. La lunga guerra dei poteri forti internazionali contro la Lega” uscito a dicembre scorso per SignBook.

Con la prefazione di Francesco Borgonovo, nel libro il giornalista Savoini racconta la sua vicenda autobiografica. La sua infatti è stata una militanza leghista che data molti anni prima rispetto a quell’incontro all’Hotel Metropol che lo ha portato in tribunale con l’accusa di corruzione internazionale, un procedimento che si è concluso, su richiesta dello stesso pubblico ministero, con l’archiviazione.

Il volume, presentato nelle ultime settimane in varie parti d’Italia, è un libro verità con il quale l’autore racconta quali sono stati i suoi rapporti all’interno della Lega, già dai tempi di Umberto Bossi, e con la Federazione Russa.

Sarà lo stesso autore a confrontarsi con il pubblico lametino e a raccontare la verità dei fatti al di là delle ricostruzioni che sono state fatte su di lui.

Una storia che porta alla ribalta anche esponenti in vista della Federazione Russa come Aleksandr Gel'evič Dugin, il politologo russo, considerato molto vicino a Vladimir Putin.

“Per me - anticipa lo stesso Savoini - è stato quasi un dovere scrivere un libro sulle vicende che mi hanno riguardato, anche allo scopo di rispondere in modo chiaro e deciso a quanti continuano a pontificare sulla mia persona, senza sapere nulla né della Lega Nord, né della Federazione Russa”.