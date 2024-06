La popolarità dei tatuaggi è aumentata notevolmente negli ultimi decenni. L'inchiostro per tatuaggi spesso contiene sostanze chimiche cancerogene, ad esempio ammine aromatiche primarie, idrocarburi policiclici aromatici e metalli. Il processo del tatuaggio richiama una risposta immunologica che provoca la traslocazione dell'inchiostro del tatuaggio dal sito di iniezione. La deposizione del pigmento del tatuaggio nei linfonodi è stata confermata, ma gli effetti sulla salute a lungo termine rimangono inesplorati. Abbiamo utilizzato i registri delle autorità nazionali svedesi con copertura completa della popolazione per studiare l'associazione tra l'esposizione ai tatuaggi e il linfoma maligno complessivo, nonché i sottotipi di linfoma.

Così un gruppo di ricercatori svedesi ha spiegato le motivazioni che li ha portati a condurre uno studio basato su registri sanitari nazionali, per verificare una possibile associazione tra tatuaggio e aumento dell'incidenza di linfoma maligno. Lo studio ha riscontrato nelle persone tatuate un rischio di sviluppare un linfoma maligno, superiore a quello delle persone senza tatuaggi.

Così Christel Nielsen, ricercatrice responsabile dello studio: "Sappiamo che l'inchiostro penetra all'interno dell'organismo, attivando il sistema immunitario che lo riconosce come estraneo. Sappiamo inoltre che una gran parte di questo viene trasportato nei linfonodi, dove si deposita. Non sono note invece le conseguenze a lungo termine dei tatuaggi sulla salute".

Quindi...

"Abbiamo condotto uno studio case-control in cui abbiamo identificato tutti i casi incidenti di linfoma maligno diagnosticati tra il 2007 e il 2017 in soggetti di età compresa tra 20 e 60 anni nel Registro nazionale dei tumori svedese. Tre controlli casuali abbinati per età e sesso per caso sono stati campionati dal registro della popolazione totale utilizzando il campionamento della densità di incidenza. Abbiamo valutato l'esposizione attraverso un questionario nel 2021 e i dati sui potenziali fattori confondenti sono stati recuperati dai registri. Abbiamo utilizzato la regressione logistica multivariata per stimare il rapporto del tasso di incidenza (IRR) del linfoma maligno negli individui tatuati".

Questi i risultati

"La popolazione dello studio era composta da 11.905 individui e il tasso di risposta è stato del 54% tra i casi (n = 1.398) e del 47% tra i controlli (n = 4.193). La prevalenza dei tatuaggi era del 21% tra i casi e del 18% tra i controlli. Gli individui tatuati avevano un rischio aggiustato più elevato di linfoma complessivo (IRR = 1,21; IC 95% 0,99-1,48). Il rischio di linfoma era più alto nei soggetti con meno di due anni tra il primo tatuaggio e l'anno indice (IRR = 1,81; IC 95% 1,03-3,20). Il rischio diminuiva con la durata dell'esposizione intermedia (da tre a dieci anni), ma aumentava nuovamente nei soggetti che avevano ricevuto il primo tatuaggio ≥ 11 anni prima dell'anno indice (IRR = 1,19; IC 95% 0,94-1,50). Non abbiamo trovato prove di aumento del rischio con un'area più ampia della superficie corporea totale tatuata. Il rischio associato all'esposizione al tatuaggio sembrava essere più elevato per il linfoma diffuso a grandi cellule B (IRR 1,30; IC 95% 0,99-1,71) e per il linfoma follicolare (IRR 1,29; IC 95% 0,92-1,82)".

Interpretazione

"I nostri risultati hanno suggerito che l'esposizione al tatuaggio era associata ad un aumento del rischio di linfoma maligno. Sono urgentemente necessarie ulteriori ricerche epidemiologiche per stabilire la causalità".





Per leggere i risultati completi dello studio:

Tattoos as a risk factor for malignant lymphoma: a population-based case–control study