Davide Campagna è un regista e attore italiano di 26 anni. Ha iniziato la sua strada vincendo il premio Roccorto come miglior regista nel 2010 con il suo primo cortometraggio "Niente è normale". In seguito è apparso nel film "Il racconto dei racconti" di Matteo Garrone, presentato al Festival di Cannes nel 2015, e in altri film come "Zoolander 2", "La Prière" e "Nessuno come noi".

Nel 2021, Davide ha fatto il suo vero debutto da regista con il film "L'equilibrista con la stella", disponibile su Amazon Prime Video e Chili TV. Il film si basa sulla storia vera di una ragazza ebrea che si innamora di un giovane clown e viene nascosta nel suo circo per sfuggire alle persecuzioni naziste. Nel cast figurano Angelo Maggi, Alessio Puccio, Rita Pelusio e Zahira Berrezouga. Davide ha anche scritto e diretto la miniserie "Tre storie straordinarie", prodotta da Ella Pugliese per Naturalmente Crescendo e rilasciata su Chili TV nel 2023.

Davide, artista a 360 gradi, è praticamente nato nel mondo delle arti performative. Figlio di artisti, suona il pianoforte da 7 anni e ha studiato danza classica per 11 anni, 8 dei quali paralleli al suo allenamento circense nelle più importanti accademie del mondo: Si è diplomato presso l'Accademia del Circo di Verona e presso il Cirko Vertigo di Torino. Parla inglese, spagnolo, francese, tedesco e russo.

Davide ha ricevuto numerosi riconoscimenti nel corso della sua carriera, tra cui il premio Carlo Croccolo nel 2020, datogli da Daniela Cenciotti, direttrice artistica del Festival del Cinema di Castelvolturno. È anche noto per il suo ruolo in "Il racconto dei racconti", dove ha interpretato il giovane circense che collega le tre storie grottesche raccontate nel film. Per ora un talento emergente, con una così grande ambizione artistica fin da piccolino, è probabile che continui a sorprendere il pubblico con le sue opere, consolidando la sua posizione tra i talenti emergenti del cinema italiano e internazionale. Con il suo talento e la sua visione, ci aspettiamo che sia destinato a lasciare un'impronta nel mondo del cinema e dell'arte in generale.