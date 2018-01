27 gennaio, Deejay Time al Cromie di Castellaneta Marina (TA)

Il 27 gennaio 2018 Deejay Time fa scatenare ancora una volta il Cromie di Castellaneta Marina (TA), in un party già molto atteso, perfetto per far tornare a muovere a tempo delle grandi hit anni '90 tutti quanti "gli amici della cassettina".

Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso, i protagonisti del Deejay Time, lo storico programma radiofonico, fanno infatti ancora una volta ballare tutto il Sud, in un evento firmato Musica e Parole, uno degli organizzatori leader in Italia. Anche la location è decisamente all'altezza, visto che il Cromie, grande tempio della musica da ballo, ha un impatto anche scenografico e tecnologico unico.

I party Deejay Time sono feste uniche, in cui godersi ancora una volta capolavori della dance come "This is the Rhythm of the Night" e "Pump Up the Jam" con l'energia di chi li davvero saputi trasformare in successi indimenticabili.

Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso sul palco del Cromie di Castellaneta Marina il 27 gennaio '18 infatti portano sul palco dal vivo tutto il coinvolgimento dello show radiofonico italiano pià amato di sempre da giovani e giovanissimi. Deejay Time dal 1992 ai primi anni 2000 ha rivoluzionato la storia della radio italiana e ancora oggi il mito resta vivo e vitale.

Ogni evento che metta insieme in console Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso è davvero attesissimo, in tutta Italia ed al Sud forse ancora di più. Non per caso il Deejay Time è stato recentemente celebrato con successo anche da 'And the Heads Keep on Moving', docufilm uscito nel novembre 2017 che racconta la reunion dei quattro super dj.

Cromie

74011 Castellaneta Marina (Taranto)

