Luigi Auletta e il suo Impero: l’alta sartoria e il pregio del brand riconosciuto a livello internazionale brillano durante il Festival del Cinema di Venezia 2024 come Official Sponsor de “Il Salotto delle Celebrità”

In occasione del Festival del Cinema di Venezia 2024, il “Salotto delle Celebrità” ha l’onore di ospitare il noto e stimato stilista Luigi Auletta e le creazioni da lui firmate del brand Impero Couture.

Luigi, sin da piccolo, nutre la passione per la moda e per il periodo storico dell’ascesa dell’Impero Romano, affascinato dalla maestosità e dalla gloria delle imprese di grandi condottieri e degli imperatori romani.

Nel corso della crescita è sempre stato accompagnato dal desiderio di voler creare qualcosa di grande che restasse nel tempo. Durante una sfilata di Versace a Roma, rimane affascinato dalla bellezza e dall’unicità degli abiti e trova il coraggio per fare il “grande passo”.

Decide quindi di sviluppare la sua attività in Campania, un luogo non del tutto facile per costruire un’impresa, ma il suo amore incondizionato per la propria terra e le proprie radici fa sì che non possa essere altrimenti.

È così che nasce Maison Impero, un progetto dinamico e di gran forza, che si fa carico di una missione oculata: la conquista del mondo della moda, con un prodotto estroso e allo stesso tempo di grande eleganza, abiti speciali e di gran classe che rendono unici gli eventi più importanti della vita di ogni donna e ogni uomo.

La maison racconta nell‘arredo la storia dei sette re di Roma, attraverso la figura di Minerva, emblema della saggezza e della guerriera: ecco i tratti distintivi della donna Impero, delicata nelle linee ma decisa nei colori e nelle applicazioni.

Il salto verso il successo viene dato anche dalle star e dai volti noti che fanno da testimonial al brand Impero: una delle figure più note che ha accompagnato la Maison per sei anni a livello internazionale, è Katherine Kelly Lang, nonché Brooke della soap americana Beautiful, che rappresenta in ogni sua caratteristica la donna Impero.

La maestosità e la meraviglia delle creazioni prendono vita con straordinari disegni e tessuti, dettagli e sfumature delle collezioni che il Brand propone: Impero Couture, Luigi Auletta, Le Morbidose, Impero Sposa, Impero Uomo, Rosi Girl e Impero Junior alla conquista dell’Italia, presenti in oltre 500 negozi. Il brand ha oltretutto varcato i confi­ni nazionali, approdando nel Nord Europa negli store multi-brand di Germania, Austria, Olanda, Svizzera, Finlandia e Repubblica Ceca.

Oggi i punti di forza di Impero Couture sono l’inconfondibile stile italiano, il posizionamento nel settore lusso, la garanzia di disegni esclusivi e alti standard qualitativi, identi­ficazione del design e dei valori originari italiani come chiave di internazionalizzazione, grandi investimenti in comunicazione e innovazione.

Il Presidente Luigi Auletta guida un team qualificato e specializzato, portando l’azienda ad una crescita senza sosta e proseguendo la sua storia verso nuovi orizzonti e nuovi successi.

Sarà proprio durante il Festival del Cinema di Venezia 2024, all’interno dell’hospitality “Il Salotto delle Celebrità” che lo stilista presenterà la nuova collezione per il 2025 denominata “18 Celebrity”, una linea dallo stile eccentrico, originale e vivace che mantiene la sinuosità e l’eleganza con cui il Brand si contraddistingue a livello internazionale. Per inaugurare questo nuovo lancio, ben sei celebrities indosseranno gli abiti Impero Couture per il passaggio sul Red Carpet, e noi non vediamo l’ora di scoprire quali!

