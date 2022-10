Orietta Bosch è nata e vive a Mariano del Friuli, un piccolo paese in provincia di Gorizia.

È un'infermiera in pensione che per hobby scrive storie vere. Ha iniziato con la storia della mia vita: Viaggiando nell'ignoto, Albatros il filo edizioni. Questo libro contiene un messaggio di speranza che il suo unico figlio le ha lasciato dopo la sua morte, il libro è stato tradotto in 4 lingue e pubblicato su “il mio libro.it” avendo un enorme successo, tanto che la Europe books di Londra ha preso la versione inglese divulgandola in tutto il mondo. Tutti i libri dell’autrice sono storie vere e lasciano e un messaggio finale al lettore.

“L’anima nel vecchio baule” edito da CTL Libeccio è l’ultima opera dell’autrice, vanta la partecipazione al prestigioso “Casa Sanremo Writers” ed è chiaramente disponibile sui maggiori store online ed è prenotabile presso tutte le librerie italiane.

Parliamo di un libro importante, di stampo storico che ci riporta nel 1848 quando l'Istria dipendeva da Trieste ed era parte dell'Impero Asburgico. All’interno troveremo la storia di una sposa, tante chicche, curiosità di quell’epoca così importante. Il linguaggio e la sintassi è perfetta e ben strutturata così come tutte le altre opere firmate dalla Bosch.

Vi consigliamo ovviamente di reperirlo e quindi di immergervi totalmente in quest’altro capolavoro della nostra autrice.