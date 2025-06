Scrittore e pacifista francese, Romain Rolland coniugò impegno etico e sensibilità artistica. Il ciclo "Jean-Christophe" è un inno al genio e alla fratellanza.

Romain Rolland fu insignito del Premio Nobel per la Letteratura nel 1915 “come tributo all’elevazione dei suoi ideali e alla simpatia profonda e generosa con cui ha descritto i diversi tipi di esseri umani”. Intellettuale francese di vastissima cultura, Rolland fu romanziere, drammaturgo, musicologo e fervente pacifista. Durante la Prima Guerra Mondiale si espresse contro il conflitto, difendendo con coraggio la coscienza individuale e la dignità umana. Il suo capolavoro è il vasto ciclo romanzesco "Jean-Christophe", pubblicato tra il 1904 e il 1912, che narra la vita di un musicista tedesco fittizio sullo sfondo di una Europa tormentata ma ancora aperta alla speranza dell’armonia tra i popoli. Rolland celebrava il potere dell’arte come forza spirituale e morale, capace di unire oltre le barriere nazionali. Le sue biografie su Beethoven, Michelangelo e Tolstoj sono modelli di riflessione etico-artistica. Figura di coscienza europea, Romain Rolland rappresenta un umanesimo integrale, profondamente radicato nell’ideale della solidarietà e della pace.

🇬🇧 English – Translation French writer and pacifist Romain Rolland was awarded the Nobel Prize in Literature in 1915 “as a tribute to the elevation of his ideals and the deep and generous sympathy with which he depicted different human characters.” A man of wide culture, Rolland was a novelist, playwright, musicologist, and fierce pacifist. During World War I, he courageously opposed the conflict and defended individual conscience and human dignity. His masterpiece, the ten-volume novel cycle Jean-Christophe (1904–1912), tells the story of a fictional German musician living through the turmoil of Europe while seeking harmony among peoples. Rolland viewed art as a moral and spiritual force capable of transcending borders. His biographies of Beethoven, Michelangelo, and Tolstoy are classic reflections on art and ethics. A European conscience, Rolland represents an integral humanism rooted in solidarity and peace.