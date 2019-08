E se pure Trump tifa per Conte, per Salvini si fa dura

Starting to look good for the highly respected Prime Minister of the Italian Republic, Giuseppe Conte. Represented Italy powerfully at the G-7. Loves his Country greatly & works well with the USA. A very talented man who will hopefully remain Prime Minister!

Comincia a fare bella figura lo stimatissimo Primo Ministro della Repubblica italiana, Giuseppe Conte. Ha rappresentato l'Italia con forza al G-7. Ama molto il suo Paese e lavora bene con gli Stati Uniti. Un uomo di grande talento che si spera continui ad essere Primo Ministro!





Quanto sopra lo ha detto quest'oggi Donald Trump, faro indiscusso del sovranismo mondiale, compreso quello nostrano.

Nelle scorse ore, la Lega aveva scelto d indicare Conte come responsabile dell'attuale crisi di Governo. In pratica, in base a ciò che gli sceneggiatori che fanno capo a Luca Morisi avevano suggerito, Salvini ed i suoi parlamentari hanno iniziato a dichiarare che la colpa di aver fatto cadere il Governo è tutta di Conte che, per portare a compimento i suo disegno, si era già messo d'accordo con i vecchi e i nuovi rappresentanti delle istituzioni europee, oltre che, immancabilmente, con il Partito Democratico.

Lo story telling sopra riassunto, a cui magari i poco avveduti tifosi del capitano sono pure disposti a prestar fede, serviva per riaprire il dialogo ad una nuova edizione del governo gialloverde, stavolta però presieduto direttamente da Di Maio.

Ma la dichiarazione a sorpresa del capo dei sovranisti che vuole che Conte continui ad essere primo ministro non può che aver buttato all'aria i piani di Matteo Salvini...

Esaltando Conte, Trump, oltre a sconfessare Salvini, a cui a questo punto non resta che leccarsi le ferite, finisce pure per appoggiare il governo giallorosso.

È bastato un tweet...