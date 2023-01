La Formula 1 ha pubblicato il calendario della stagione 2023, che inizierà il 5 marzo in Bahrein e terminerà il 26 novembre ad Abu Dhabi. Questi tutti gli appuntamenti:

Dal 23 al 25 febbraio test prestagionali in Bahrein (Sakhir);





2 aprile Gp Australia (Melbourne);

7 maggio Gp Miami (Miami, Florida);

28 maggio Gp Monaco (Monte Carlo);





4 giugno Gp Spagna (Barcellona);

2 luglio Gp Austria (Spielberg);

23 luglio Gp Ungheria (Budapest);

Gp Paesi Bassi (Zandvoort); 3 settembre Gp Italia (Monza);

24 settembre Gp Giappone (Suzuka);





8 ottobre Gp Qatar (Lusail);

29 ottobre Gp Messico (Città del Messico);





5 novembre Gp Brasile (San Paolo);

26 novembre Gp Abu Dhabi (Yas Marina).



In totale, saranno pertanto 23 le gare in programma nella prossima stagione di Formula 1. Cancellato il Gran Premio della Cina, rimosso dal calendario per le difficoltà organizzative dello scorso anno, legate alle restrizioni Covid. La rimozione dell'appuntamento cinese lascia un intervallo di quattro settimane tra il Gran Premio d'Australia del 2 aprile e la gara dell'Azerbaijan in programma il 30 dello stesso mese.

Confermati i due appuntamenti in Italia, a Imola e Monza, mentre con l'aggiunta di Las Vegas diventano tre i gran premi che si disputeranno negli Stati Uniti.