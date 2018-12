DANIELE VICORITO, protagonista su Rai2 nel film tv "DUE SOLDATI"

Grande occasione e ottima vetrina per Daniele Vicorito: sara' protagonista di Due soldati su Rai 2 . Daniele Vicorito, attore napoletano doc respira il mondo dell'arte e dello spettacolo sin da subito, da bambino con il debutto nel film " THE INVISIBLE CHILDREN", un film in sette episodi che racconta storie drammatiche di disagi che si vivono in gran parte del mondo, che purtroppo segnano l'adolescenza dei ragazzi e l'infanzia dei bambini. Vicorito ha condiviso il set con suo fratello Emanuele, con il quale da sempre condivide il suo sogno per la recitazione. Questa esperienza la ricorda con affetto soprattutto la bellissima Maria Grazia Cucinotta e i registi Mehdi Charef, Emir Kusturica, Spike Lee, Jordan Scott e Ridley Scott. Grazie a questo film ha potuto calcare i red carpet dei più importanti e famosi festival del cinema internazione come Venezia e Cannes. Inoltre, Daniele è stato diretto da Abel Ferrara per lo spettacolo FORCELLA STRIT, un regista di grande richiamo che ha lavorato con i più grandi attori di Hollywood come AlPacino e Nicolas Cage. Dal 14 dicembre sarà protagonista su Rai 2de " I DUE SOLDATI", il tv movie diretto da Marco Tullio Giordana, sarà Salvatore e reciterà insieme ad Angela Fontana, un lavoro nel quale mette in campo tutta la sua passione e talento per la recitazione e per il quale ringrazia il regista e la sua agente cinematografica Marianna De Martino. Nel cast anche Fabio La Fata, altro pupillo della talent scout partenopea.