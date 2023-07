I riferimenti musicali del toscano Timmy Dj sono personali: ha scelto "Rotation" come nome del suo marchio, che è un vecchio brano del trombettista Herp Albert uscito nel 1979. "Il mio mondo è una 'rotazione' di emozioni, musica, arte, moda, sensazioni, coinvolgimento, colori, suoni, frequenze...", racconta l'artista. Come ogni DJ di livello, Timmy lavora sulla sua musica più di quanto molti pensino. E ha anche le sue soddisfazioni. "La parte più gratificante del lavoro da DJ è quando, alla fine della serata, le persone ringraziano o mi mandano messaggi per dirmi che la mia musica è stata fantastica".



Timmy Dj sonorizza sempre situazioni particolari. Sabato 29 luglio è al Circolo Casalmaggiore sul Lago Trasimeno, a Castiglione del Lago, in Umbria, con la sua musica. Ai piatti pensa lo che Federico Jimmy. La sua musica? Timmy Dj la definisce come "New Disco Music of 2000". È un mix molto personale di house classica e old school, poiché i suoi DJ set sono pieni di classici che vanno dagli anni '90 al 2005 (ma non solo, ovviamente). Tra le sue produzioni discografiche segnaliamo "Gloria", realizzata con i Relight Orchestra, e "Amazing Grey", creata con Karmia Ammar.



https://www.instagram.com/rotationbytimmydj