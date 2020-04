Alla fine è arrivata la sospensione delle tanto discusse trasmissioni televisive "Il Cerca Salute" e lo speciale "Quello che non vi hanno detto sul Coronavirus" di Adriano Panzironi e del suo "Metodo Life 120".

La decisione è stata presa, come si legge nella nota, per la "diffusione di contenuti, commerciali e non, potenzialmente suscettibili di porre in pericolo la salute degli utenti in quanto induttivi di una sottovalutazione dei rischi potenziali connessi al virus Covid-19 e dell’erroneo convincimento che lo stesso virus possa essere trattato o prevenuto con misure non terapeutiche, ma alimentari o di mera integrazione".

Adriano Panzironi, giornalista pubblicista, è un volto noto e controverso della televisione italiana. Molte volte è stato ospite in trasmissione Mediaset e La7 per parlare del "Metodo Life 120" in cui promette di vivere fino a 120 anni grazie alle sue indicazioni alimentari, oltre che ai suoi costosi integratori. Anche se come da lui stesso affermato non è né un medico, né un nutrizionista.

Le sue due aziende, "Life 120 perché vivere fino a 120 anni può diventare facile" e "Welcome Time Elevator", fatturano diversi milioni di euro e girano intorno al mercato degli integratori, delle guide e di altri prodotti alimentari. Tutto finalizzato a far vivere le persone fino ai 120 anni.