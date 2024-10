La competizione agli Oscar 2025 per la categoria Miglior sceneggiatura originale sembra un perfetto riflesso di quella per il Miglior film: Anora vs The Brutalist, i due contendenti principali, rappresentano ancora una volta il duello tra NEON e A24.

A loro si aggiunge il solido favorito A Real Pain, mentre il regista iraniano Mohammad Rasoulof, con The Seed of the Sacred Fig, porta un tocco internazionale alla sfida.

Per il quinto posto invece la gara è apertissima con il plurinominato Mike Leigh (Hard Truths) tallonato sia da Tim Fehlbaum e Moritz Binder che per September 5 sono a caccia della loro prima nomination, oltre che da Gil Kenan e Jason Reitman per Saturday Night. Senza dimenticare il candidato all'Oscar per 12 anni schiavo, il regista e sceneggiatore Steve McQueen in lizza quest'anno per Blitz.