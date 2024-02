Il brano del cantautore sugli stores digitali e dal 19 gennaio nelle radio.

“Spina sul mio cuore” è il nuovo singolo dell’eclettico cantautore Adriano Spini, sui principali stores digitali e dal 19 gennaio nelle radio in promozione nazionale. Il brano, scritto da Vincenzo Facchinieri in arte Serafico ha una produzione artistica impeccabile. Gli arrangiamenti, di Nicola Ursino, sono attuali e di tendenza ed evidenziano l’interpretazione vocale sentita e intensa dell’artista.

“Spina sul mio cuore” narra di una relazione tra un uomo e una donna, rapporto interrotto da lei per il tradimento da parte del compagno. Quest’ultimo, che pensava di dimenticarla nel giro di qualche giorno, deve ammettere che il pensiero è sempre a quell’amore finito per colpa sua, per cui non cercherà mai più relazioni stabili, bensì avventure occasionali, rivelandosi, quell’amore, come una persistente spina sul suo cuore.





Storia dell’artista

Adriano Spini nasce a Brescia nel 1987. Si può benissimo affermare che la musica è stata la colonna sonora della sua vita fin dalla tenera età avendo in suo padre, affermato interprete e protagonista delle serate canore del bresciano, un sicuro punto di riferimento. Supportato dalla sua innata curiosità', Adriano impara fin da subito ad armeggiare con l'attrezzatura di suo padre, imparando in poco tempo i rudimenti di quel mestiere. Crescendo, inizia ad esibirsi nei locali della sua zona, riscontrando un ottimo successo nonché' a partecipare a concorsi canori con ottimi riscontri. Nel 2023 la svolta quando inizia collaborare con il produttore e arrangiatore Nicola Ursino e con l'autore Vincenzo Facchinieri, in arte Serafico, uscito dal CET di Mogol. Quest'ultimo scrive per Adriano Spini due inediti che quanto prima saranno pubblicati sui maggiori digital stores.

