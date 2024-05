Il Concorso "Il Parnaso - Premio Angelo La Vecchia" ha ricevuto un importante messaggio di saluto dal prof. George Onsy, fondatore del movimento internazionale RRM3 (Rinascimento-Renaissance Millennium III). Questo movimento, che opera a livello globale per la pace e la giustizia, è impegnato in un costante lavoro di sensibilizzazione attraverso campagne pubblicate in collaborazione con 200 riviste in tutto il mondo. L'obiettivo di RRM3 è quello di promuovere un mondo migliore a partire da un nuovo risveglio europeo.

Il prof. George Onsy, in qualità di Fondatore-Presidente di RRM3, ha inviato un caloroso benvenuto a tutti i partecipanti e ha invitato tutti coloro che desiderano unirsi al movimento, sostenuto da centinaia di membri tra cui spiccano luminari mondiali della cultura, dei media, della ricerca e del lavoro sociale.

Durante la manifestazione del 25 maggio, il prof. Calogero La Vecchia, componente del movimento culturale e amico del concorso, leggerà il messaggio di saluto del prof. George Onsy. È un grande onore per il concorso avere il sostegno di Onsy, che è anche il Presidente della giuria internazionale del concorso.

Il contributo del prof. George Onsy e del movimento RRM3 arricchisce ulteriormente il prestigio del concorso "Il Parnaso - Premio Angelo La Vecchia", sottolineando l'importanza della cultura come strumento di pace e giustizia nel mondo. L'invito a partecipare e a sostenere questo movimento riflette l'impegno comune verso un futuro migliore, guidato da un nuovo rinascimento culturale.