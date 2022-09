Il Regno Unito piange la morte della regina. Il nuovo re, che ufficialmente sarà nominato nelle prossime ore, ha elencato come e da chi dovrà essere espresso il cordoglio per la scomparsa di Elisabetta II:

Dopo la morte di Sua Maestà la Regina, è desiderio di Sua Maestà il Re che un periodo di lutto reale sia osservato da ora fino a sette giorni dopo il funerale della regina. La data del funerale sarà confermata a tempo debito.Il lutto reale sarà osservato dai membri della famiglia reale, dal personale della famiglia reale e dai rappresentanti della casa reale in servizio ufficiale, insieme alle truppe impegnate nei compiti del cerimoniale.



Bandiere alle Residenze Reali Le bandiere delle residenze reali sono state messe a mezz'asta da ieri, giovedì 8 settembre, e rimarranno a mezz'asta fino alle 08:00 del mattino dopo l'ultimo giorno del lutto reale.L'alzabandiera delle bandiere alle Residenze Reali non si applica allo Stendardo reale e allo Stendardo reale in Scozia quando il re è in residenza, poiché non saranno ammainate.L'Assessorato alla Cultura, Media e Sport ha pubblicato delle direttive relative alle bandiere degli altri edifici pubblici.



Saluto reale Colpi a salve in omaggio alla regina saranno sparati a Londra oggi alle 14 (ora italiana) ad Hyde Park dalla King's Troop Royal Horse Artillery e alla Torre di Londra dalla Honorable Artillery Company. Verrà sparato un colpo per ogni anno di vita della regina.



Chiusura delle Residenze RealiLe residenze reali chiuderanno fin dopo il funerale della regina. Ciò include la Queen's Gallery e le Royal Mews a Buckingham Palace e la Queen's Gallery di Edimburgo. Anche il castello di Balmoral e la Sandringham House, le proprietà private della regina, resteranno chiuse per questo periodo. Inoltre, il castello di Hillsborough, residenza ufficiale del regno nell'Irlanda del Nord, sarà chiuso.

Omaggi floreali alle Residenze RealiDopo la morte di Sua Maestà la Regina, ai membri del pubblico che desiderano lasciare omaggi floreali alle Residenze Reali vengono fornite le seguenti indicazioni:

A Buckingham Palace i membri del pubblico saranno guidati a deporre omaggi floreali in siti dedicati a The Green Park o Hyde Park. I fiori lasciati fuori dai cancelli di Buckingham Palace saranno trasferiti al The Green Park Floral Tribute Garden. Ulteriori indicazioni saranno pubblicate dal Royal Parks.

Al Castello di Windsor, omaggi floreali possono essere lasciati al Cambridge Gate sulla Long Walk. Questi fiori saranno portati all'interno del castello ogni sera e collocati sull'erba del capitolo del castello sul lato sud della Cappella di San Giorgio e di Cambridge Drive.

Alla tenuta di Sandringham, i membri del pubblico sono incoraggiati a lasciare omaggi floreali al Norwich Gates.

Al castello di Balmoral, omaggi floreali possono essere lasciati al cancello principale.

Al Palazzo di Holyroodhouse, i membri del pubblico sono incoraggiati a fare omaggi floreali ai Wardens all'ingresso della Queen's Gallery. Quei fiori saranno deposti sull'erba del piazzale davanti alla torretta nord del palazzo.

Al castello di Hillsborough, omaggi floreali possono essere deposti sul piazzale del castello, di fronte ai cancelli principali.

Le informazioni sugli omaggi floreali in altri edifici e luoghi pubblici saranno rilasciate dall'Ufficio di Gabinetto.



Libri delle condoglianze alle Residenze RealiNon ci saranno libri delle condoglianze presso le residenze reali.Un libro delle condoglianze virtuale è disponibile online per coloro che desiderano lasciare messaggi al seguente indirizzo web: www.royal.uk/send-message-condoglianze