Il 18 aprile, a Pittsburgh, è morto Bruno Sammartino, il più celebre e longevo campione dell'era moderna del pro Wrestling.

Il "leone degli Abruzzi", questo era il suo soprannome, è scomparso a 82 anni dopo una carriera meravigliosa, con il record di sold out al Madison Square Garden di New York, con due vittorie come campione del mondo WWE e con 4040 giorni di dominio incontrastato.