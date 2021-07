Atipico, nome d'arte di Andrea D'Orazio, è un giovane artista abruzzese che scrive canzoni con un sound a metà strada tra il cantautorato italiano e il brit pop.

Il suo nuovo singolo intitolato “Se non bastasse mai il tempo” è una canzone intima e intensa nata dalla paura di non avere più tempo per fare ciò che desideriamo davvero.

“È tutta una questione di tempo” e “bisogna saper aspettare” sono frasi che siamo abituati a sentirci dire, nel bene e nel male, come se aspettare fosse l'unica soluzione possibile.

Ma se le cose fossero diverse? Se la via dell'attesa non fosse sempre quella giusta?

Atipico canta la voglia di vivere ogni istante e ogni secondo, mettendo in musica il suo invito a non aver paura e a rompere ogni “clessidra”, perché in fondo quello che conta è vivere il momento, godere completamente di ciò che abbiamo in ogni sua sfumatura.



CHI È ATIPICO?



Atipico, pseudonimo di Andrea D'Orazio, scrive canzoni sotto l'influenza del cantautorato italiano e del brit pop.

Il suo progetto musicale, intimo e personale, nasce dalla voglia di riscattarsi e di lasciare un'impronta significativa.

Il 16 Luglio 2021 pubblica "Se non bastasse mai il tempo", il nuovo singolo scritto insieme a Vitale Di Virgilio e registrato presso Bess Recording Studio di Montesilvano (PE).

Per seguire ATIPICO sui Social: Instagram - Facebook