La Città Metropolitana di Messina prosegue senza sosta nell’opera di messa in sicurezza della rete viaria provinciale, duramente colpita dagli eventi meteorologici dello scorso febbraio. In queste ore i tecnici di Palazzo dei Leoni hanno ultimato i lavori di rimozione dei detriti presenti lungo la strada provinciale 52 di Calvaruso, nel tratto compreso tra il km 1+800 e il km 2+500, permettendo il ripristino della piena percorribilità dell’arteria, con la conseguente revoca del senso unico alternato e del limite di velocità di 30 km/h. Pertanto, l’importante via di collegamento tra il Comune di Villafranca Tirrena e la frazione collinare di Calvaruso, è ora totalmente percorribile in sicurezza.

L’intervento si aggiunge ai numerosi altri, che la Città Metropolitana sta portando avanti per ripristinare la piena funzionalità della rete viaria provinciale garantendo la sicurezza dei cittadini. “Stiamo lavorando per ripristinare le condizioni di sicurezza lungo le strade provinciali, che hanno riportato danni dall’alluvione d’inizio febbraio – ha dichiarato il Sindaco metropolitano Federico Basile – in modo da normalizzare i collegamenti viari con i Comuni delle zone collinari e montane del nostro territorio. L’apertura completa della strada provinciale di Calvaruso consente alle comunità del comprensorio di tornare a usufruire pienamente dell’importante via di collegamento ”. Torna anche nuovamente percorribile la strada provinciale 178/C di collegamento tra il porto di Levante e il porto di Ponente dell’isola di Vulcano: la Città Metropolitana ne aveva disposto la chiusura per la presenza d’una situazione di rischio, provocata dal cedimento del muro di cinta d’un campeggio e da alcuni rami a rischio crollo, sito all’interno della stessa struttura, che protendevano pericolosamente sull’importante arteria stradale.

La revoca dell’ordinanza si è resa possibile a conclusione degli interventi di messa in sicurezza dei luoghi, realizzati dai gestori del camping “Togo Togo”, che hanno permesso il ripristino delle normali condizioni di sicurezza. Palazzo dei Leoni ha emanato alcuni mesi fa un’ordinanza, in cui dispone che i proprietari e i conduttori dei terreni limitrofi alle strade provinciali provvedano alla manutenzione dei terreni in modo da garantire la sicurezza dei veicoli in transito. Si tratta non soltanto di un provvedimento richiamante al senso civico; ma facente riferimento a precise responsabilità in capo ai soggetti suddetti, qualora non dovessero ottemperare alle disposizioni impartite.