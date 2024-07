Una terribile tragedia ha colpito Villabate nella notte. Aurora, una bambina di tre anni, ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale mentre si trovava in auto con la famiglia.

Il padre della piccola, alla guida della Volkswagen Polo, ha perso il controllo del veicolo per cause ancora da accertare, finendo per schiantarsi contro un muro in via Giulio Natta. Nella vettura viaggiavano anche la madre e il fratellino gemello della bambina, che sono rimasti illesi nell’incidente.

Così come emerso dalle prime indagini, l’uomo aveva un tasso alcolemico superiore al limite di 0,50 microgrammi per litro. Inoltre si sarebbe messo alla guida senza patente, in quanto ritirata, e la sua auto era senza assicurazione.

La salma si trova all’istituto di medicina legale per eseguire l’autopsia disposta dalla Procura.