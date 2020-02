Il soprano Chiara Taigi ha cantato un Recital Lirico a Torino, tutto esaurito in due sale adiacenti di Palazzo Falletti di Barolo, accompagnata dal pianista M° Enrico Zucca, Concerto intitolato “InCanti Lirici”, organizzato dall'Associazione Concertante diretta dal Presidente Dott. Giorgio Griva.

Momenti di tensione all'ingresso ed ore di fila all'esterno di Palazzo Barolo per poter assistere al Concerto di Chiara Taigi, posti limititati per motivi di sicurezza e molte persone non hanno potuto assistere al concerto.

Un concerto nato sotto la stella dei sentimenti con grandi eroine del repertorio lirico operistico coinvolte in arie da interpretazione drammatica ed estreme agilità con pianissimi mozzafiato come "O del mio amato ben", "Piangete voi? Al dolce guidami" da Anna Bolena, "Poveri Fiori" "2 Preludi"- Pianistico e "Io son l'umile ancella" da Adriana Lecouvreur, "Pace anima cara" e "Paolo datemi pace" da Francesca da Rimini, "Concerto d'Aranjuez" di Joaquín Rodrigo – Pianistico M° Zucca, "L'altra notte in fondo al mare" dal Mefistofele di Arrigo Boito, "Sola, perduta ed abbandonata" dalla Manon Lescaut di Giacomo Puccini e come bis "O Mio Babbino Caro" dal Gianni Schicchi.

Si ringrazia il pubblico per le ovazioni e la diffusa emozione, il Presidente Dott. Giorgio Griva e l'Associazione Concertante, Opera Barolo e la Redazione de La Stampa di TorinoSette in particolare il giornalista Giorgio Gervasoni.







