È arrivata con un giorno di ritardo la decisione commissari della FIM MotoGP sull'incidente al GP d'Austria che ha coinvolto Morbidelli e Zarco, le cui moto prive di pilota hanno poi miracolosamente evitato i due piloti Yamaha Rossi e Vinales.

Dopo aver sentito i due piloti coinvolti, giovedì 20 agosto, i commissari FIM hanno deciso di sanzionare Johann Zarco per guida irresponsabile.

La decisione ha come conseguenza che domenica prossima, al GP di Stiria che si correrà nuovamente sul Red Bull Ring, Zarco prenderà il via partendo dalla corsia dei box, in ultimissima posizione.